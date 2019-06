Газпром подписал соглашения по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива

Газпром в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 подписал соглашения по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Об этом говорится в сообщении компании.



Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о реализации в регионе двух инвестиционных проектов - строительстве комплекса по сжижению природного газа (СПГ) и сети криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС).



Согласно документу, стороны разработают дорожную карту с перечнем и сроками реализации мероприятий по синхронному сооружению компанией СПГ-комплекса и сети КриоАЗС (включая станции вдоль федеральных трасс для заправки магистрального автотранспорта), а также дооснащению действующих в Татарстане автомобильных газонаполнительных компрессорных станций блоками хранения и заправки СПГ. Правительство региона будет содействовать "Газпрому" и его дочерним обществам в решении земельных вопросов при реализации проектов и согласовании разрешительной документации, стимулировать развитие парка техники, работающей на СПГ.



Кроме того, будут изучены возможности применения СПГ в автономной энергетике, для заправки речного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и коммунальной техники в регионе.



Помимо этого, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и член совета директоров АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" (ЦКБ) Иван Анцев подписали Меморандум о сотрудничестве.



Расширение использования газа в сегменте речного и морского транспорта является одним из перспективных направлений развития газомоторного рынка. В связи с этим сотрудничество "Газпрома" и ЦКБ - мирового лидера в области исследований, проектирования, создания, испытания и эксплуатации высокоскоростных судов - будет направлено на расширение линейки образцов водного транспорта, использующего природный газ в качестве судового топлива.



В соответствии с документом, ЦКБ намерено разработать, создать и сертифицировать образцы газомоторного водного транспорта, а также подготовить предложения по обеспечению его сервисного обслуживания. "Газпром" планирует строить газозаправочную инфраструктуру с учетом нужд компаний, эксплуатирующих водный транспорт.



Стороны также намерены совместно готовить предложения для федеральных и региональных органов власти по формированию благоприятных условий для масштабного внедрения газомоторного топлива на водном транспорте.



Кроме того, Виталий Маркелов и председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов от имени ПАО "СИБУР Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве.



Согласно документу, "СИБУР Холдинг" рассмотрит возможность перевода на газомоторное топливо парка используемой автомобильной техники. "Газпром" будет учитывать потенциальный спрос на газ со стороны предприятий Группы "СИБУР" в своей работе по развитию газозаправочной инфраструктуры.



Генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин и Генеральный директор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития отечественных технологий для создания газозаправочной инфраструктуры.



Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере создания объектов газозаправочной инфраструктуры с применением отечественных технологий и разработки основного технологического оборудования на базе организаций космической отрасли.



Также генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин и Директор по развитию бизнеса ООО "Яндекс.Такси" Алексей Федотов заключили соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива.



В настоящее время партнерами Яндекс.Такси эксплуатируется 4300 автомобилей на природном газе. В рамках сотрудничества сторон планируется значительно увеличить их количество. Для этого "Газпром газомоторное топливо" предложит специальные условия на установку газового оборудования, а также план-график распределения автомобилей по пунктам переоборудования.



Заправку транспорта природным газом обеспечит сеть АГНКС "Газпром", которая включает 310 сбытовых объектов в 63 регионах России. В случае необходимости "Газпром газомоторное топливо" рассмотрит возможность строительства или размещения газозаправочной инфраструктуры в местах существующего и потенциального спроса на природный газ.



Председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе и временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали Соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа.



Также Алексей Кахидзе и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию производственной и сбытовой инфраструктуры природного газа в качестве моторного топлива на опорной сети федеральных скоростных дорог, входящих в действующие и перспективные международные автомобильные коридоры, в рамках совместной компании.



Стороны выразили намерение объединить усилия по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа: строительство многофункциональных зон дорожного сервиса, включая объекты газозаправочной инфраструктуры



на существующих и перспективных автомобильных дорогах, а также объекты производственной инфраструктуры природного газа в рамках создания специальной проектной компании, учредителями которой станут ООО "Газпром СПГ технологии" и ГК "Автодор".



Председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе и президент Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Михаил Скороход подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.



Соглашение предусматривает сотрудничество в области развития производственной и сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа в качестве моторного топлива для обеспечения потребностей карьерной техники и грузоперевозок продукции "ЕВРОЦЕМЕНТ груп".



Кроме того, председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК "Автодор" Георгий Чичерин и генеральный директор ПАО "Магнит" Ольга Наумова подписали соглашение о сотрудничестве.



Отметим, что в настоящее время на территории Татарстана располагается самая крупная в России региональная газозаправочная сеть Газпрома - 19 объектов. Ведется строительство станции в Альметьевске.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



