Курская область готова наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Курской области Романа Старовойта с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В ходе встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в промышленной и строительной сферах, агропромышленном и транспортном комплексах, в том числе ремонт и содержание автомобильных дорог.



В частности, речь велась о поставке в Курскую область сельскохозяйственной техники белорусских машиностроительных предприятий с использованием льготных схем финансирования. В 2018 году в Курскую область было поставлено 24 комбайна "Гомсельмаш" и 31 трактор МТЗ.



В.Семашко отметил заинтересованность в развитии промышленной кооперации и организации в регионе торгового дома по реализации белорусской техники. Р.Старовойт в свою очередь подтвердил готовность рассмотреть возможность осуществления проекта.



Внешнеторговый оборот Курской области с Белоруссией по итогам I квартала 2019 года составил $39 млн, темп роста - 149% к уровню I квартала 2018 года. Объём экспорта достиг $25 млн, увеличившись в 2 раза, импорта - $14 млн, рост - 103 %.









"AK&M" от 07.06.2019