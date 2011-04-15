Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2019
17:17

Курская область готова наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Курской области Романа Старовойта с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В ходе встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в промышленной и строительной сферах, агропромышленном и транспортном комплексах, в том числе ремонт и содержание автомобильных дорог.

В частности, речь велась о поставке в Курскую область сельскохозяйственной техники белорусских машиностроительных предприятий с использованием льготных схем финансирования. В 2018 году в Курскую область было поставлено 24 комбайна "Гомсельмаш" и 31 трактор МТЗ.

В.Семашко отметил заинтересованность в развитии промышленной кооперации и организации в регионе торгового дома по реализации белорусской техники. Р.Старовойт в свою очередь подтвердил готовность рассмотреть возможность осуществления проекта.

Внешнеторговый оборот Курской области с Белоруссией по итогам I квартала 2019 года составил $39 млн, темп роста - 149% к уровню I квартала 2018 года. Объём экспорта достиг $25 млн, увеличившись в 2 раза, импорта - $14 млн, рост - 103 %.




"AK&M" от 07.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100