Газпром и OMV расширяют сотрудничество. Об этом говорится в сообщении сторон по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра цифровизации и экономической политики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.



На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. Стороны отметили, что импорт Австрией газа, поставляемого Газпромом, продолжает активно расти. В частности, с 1 января по 6 июня текущего года он составил 6.6 млрд куб. м - на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Отдельной темой встречи стал проект "Северный поток-2".

Сегодня, 7 июня, Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали документы, направленные на расширение сотрудничества компаний. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в отношении реализации совместного культурного проекта в 2019 году. Согласно документу, планируется провести следующие мероприятия: в октябре в Санкт-Петербурге - музыкально-визуальное представление "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. XX век", посвященное русскому и австрийскому искусству XX века; в декабре в Вене - оперу для детей в Венской государственной опере. Заключен также меморандум о взаимопонимании в отношении реализации совместного культурного проекта в 2020 году.



Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в области СПГ. Ранее компании договорились, что в 2020 году Газпром поставит OMV эквивалент 1.2 млрд куб. м природного газа в форме СПГ. Согласно Меморандуму, стороны намерены продолжать сотрудничество в этой сфере и после 2020 года, в частности, осуществлять крупнотоннажные и малотоннажные поставки СПГ. Кроме того, планируется изучить варианты совместной разработки инфраструктурных проектов в области малотоннажного СПГ.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 07.06.2019