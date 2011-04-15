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07/06/2019
18:05

Администрация Курской области и ГК "Ланит" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

На площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт и президент группы компаний "Ланит" Филипп Генс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Стороны обязались вместе работать над развитием цифровой экономики, повышением информационной безопасности и реализацией программы импортозамещения в регионе.

В рамках соглашения будет вестись обмен опытом и специалистами, координация программ и исследовательских проектов, консультирование, также планируется создание совместных рабочих групп, организация научных конференций, семинаров и симпозиумов.

"Цифровизация - это не просто внедрение каких-то программ. Многие процессы значительно упростятся с помощью новых технологий, в том числе таких, которые помогают уйти от излишней бюрократии. Очень хороший пример московский "Активный гражданин". Мы в Курской области недавно запустили аналог этого проекта - "Действуем вместе". И намерены в дальнейшем продолжать работу по вовлечению курян в принятие решений на городском и муниципальном уровнях", - отметил Р.Старовойт.

Также врио губернатора Курской области подчеркнул, что Курская область уже имеет опыт использования программных решений ГК "Ланит" и выразил надежду, что наработки компании помогут региону выполнить майские указы Президента по улучшению качества жизни населения.

"Мы понимаем, что цифровизация в приоритете для России. У нас очень много наработано разных решений в этом направлении. Мы постараемся построить многолетнее и плодотворное сотрудничество с Курской областью и поможем ей в развитии цифровой экономики в регионе", - подтвердил намерения сторон Ф.Генс.

ГК "Ланит" на сегодняшний день является крупнейшим российским системным интегратором. Среди его ключевых клиентов - свыше 100 государственных учреждений. Компания работала над созданием портала государственных закупок, единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и других крупных проектов.

"AK&M" от 07.06.2019
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