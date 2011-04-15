В.Путин подписал закон о поддержке муниципальных телеканалов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 321 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 191 и 46 Федерального закона "О связи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В закон "О средствах массовой информации" вносятся изменения, предусматривающие отнесение к обязательным общедоступным телеканалам муниципальных обязательных общедоступных телеканалов.



Устанавливается, что такой телеканал выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации, не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.



Предусматривается, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Правила выбора такого телеканала устанавливаются Правительством РФ.



Кроме того, в закон "О связи" вносится изменение, в соответствии с которым названный телеканал транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.





"AK&M" от 07.06.2019