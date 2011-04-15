Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2019
17:57

В.Путин подписал закон о поддержке муниципальных телеканалов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 321 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 191 и 46 Федерального закона "О связи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В закон "О средствах массовой информации" вносятся изменения, предусматривающие отнесение к обязательным общедоступным телеканалам муниципальных обязательных общедоступных телеканалов.

Устанавливается, что такой телеканал выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации, не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Предусматривается, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Правила выбора такого телеканала устанавливаются Правительством РФ.

Кроме того, в закон "О связи" вносится изменение, в соответствии с которым названный телеканал транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.


"AK&M" от 07.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100