ВЭБ.РФ и Стройпроектхолдинг А.Ротенберга договорились создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства

ВЭБ.РФ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.



Планируемая сделка предполагает долю участи ВЭБ.РФ в СП в размере 50%, и позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития, включая поддержку в финансировании проектов, выходе на международные рынки, использование компетенций в структурировании проектов и создаст платформу для активного участия в реализации целей Национальных проектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.



Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. В этой связи для СП представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: ТЭК-Мосэнерго, Трест Гидромонтаж, Группа компаний 1520 и другие.



ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, Моногорода.РФ.



ООО "Стройпроектхолдинг" - холдинговая компания его единственного участника - Аркадия Ротенберга, существующая с 2014 года. СПХ владеет 100% акций АО "ТФК Финанс", основного акционера ПАО "Мостотрест".





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