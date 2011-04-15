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07/06/2019
18:18

Администрация Курской области и компания "1С" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Курской области Роман Старовойт и директор компании "1С" Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Договор предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий и формирование эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы "1С:Предприятие".

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации основных процессов бюджетных учреждений Курской области. При этом ключевое направление партнёрства - создание и дальнейшее развитие централизованной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью региона на базе облачных технологий фирмы "1С".

Ещё одним важным направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных учреждений региона, совершенствование подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.



"AK&M" от 07.06.2019
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