Администрация Курской области и компания "1С" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Курской области Роман Старовойт и директор компании "1С" Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Договор предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий и формирование эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы "1С:Предприятие".



Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации основных процессов бюджетных учреждений Курской области. При этом ключевое направление партнёрства - создание и дальнейшее развитие централизованной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью региона на базе облачных технологий фирмы "1С".



Ещё одним важным направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных учреждений региона, совершенствование подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.







"AK&M" от 07.06.2019