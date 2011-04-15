Администрация Курской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Соглашение подписано с целью развития и укрепления совместной деятельности, обеспечения благоприятных условий для развития научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества, устойчивого развития Курской области, включая муниципальное образование "Город Курчатов".



В рамках соглашения о сотрудничестве стороны планируют реализовать на территории Курской области инвестиционные проекты в сфере технологичного производства, цифровой трансформации деятельности гарантирующего поставщика. Также планируется взаимодействие в сфере координации деятельности в области развития, внедрения и применения технологий госкорпорации "Росатом".





"AK&M" от 07.06.2019