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07/06/2019
18:19

Администрация Курской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Курской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Соглашение подписано с целью развития и укрепления совместной деятельности, обеспечения благоприятных условий для развития научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества, устойчивого развития Курской области, включая муниципальное образование "Город Курчатов".

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны планируют реализовать на территории Курской области инвестиционные проекты в сфере технологичного производства, цифровой трансформации деятельности гарантирующего поставщика. Также планируется взаимодействие в сфере координации деятельности в области развития, внедрения и применения технологий госкорпорации "Росатом".


"AK&M" от 07.06.2019
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