"Газпром нефть" нарастит объёмы поставок современных битумных и смазочных материалов в Курскую область

В ходе Петербургского международного экономического форума администрация Курской области заключила соглашения о сотрудничестве с "Газпром нефтью" в сфере обеспечения дорожного комплекса региона современными высококачественными битумными материалами и содействия импортозамещения моторных масел и технических жидкостей. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Договорённости сторон предусматривают развитие практики применения современных качественных битумных материалов при строительстве, содержании и ремонте объектов транспортной инфраструктуры Курской области. В 2018 году "Газпром нефть" поставила в регион 27.5 тыс. т дорожного битума, что более чем в два раза превышает показатели 2017 года. Отгрузки битумных материалов в Курскую область ведутся напрямую с производственных активов "Газпром нефти": Московского НПЗ и Рязанского завода битумных материалов.



Проведение совместных научно-исследовательских, опытных работ и лабораторных испытаний позволит использовать материалы, максимально соответствующие климатическим особенностям и условиям эксплуатации автомобильных дорог в Курской области. В качестве отдельного направления взаимодействия рассматривается оценка эффективности использования в регионе инновационных битумных материалов, что предполагает устройство опытно-экспериментальных участков на объектах транспортной инфраструктуры, ЖКХ и строительства, подчёркивается в сообщении.



Вторым направлением сотрудничества компании и региона станет реализация совместной программы замещения импортируемых смазочных материалов и технических жидкостей. Из 6,4 тыс. тонн смазочных материалов, которые ежегодно потребляют предприятия Курской области, порядка 30% приходится на поставки иностранных производителей. Возможности "Газпром нефти" позволяют закрыть до 100% потребностей региона в смазочных материалах. Компания уже имеет успешный опыт работы в Курской области: продукцию "Газпром нефти" применяют крупные промышленные и аграрные предприятия региона.







"AK&M" от 07.06.2019