В Курской области будет построен маслоэкстракционный завод

В ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт провёл рабочую встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым и директором ООО УК "Содружество" Александром Шендерюком-Жидковым. По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО "Курскагротерминал". Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Данный проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн т в год. Объём инвестиций в строительство завода составит 20 млрд руб. Реализация проекта позволит создать порядка 450 новых рабочих мест.



Группа компаний "Содружество" является крупнейшим предприятием АПК России. На сегодняшний день ГК "Содружество" - международная вертикально-интегрированная агропромышленная группа с годовым оборотом порядка $3 млрд.



С Россельхозбанком компания сотрудничает с 2012 года и за это время профинансировала за счёт средств банка крупный проект по покупке железнодорожных вагонов, а также регулярно привлекает для финансирования оборотного капитала более $300 млн. В Курской области Россельхозбанк работает с 2001 года. За это время он вложил в экономику области более 163 млрд руб. кредитных ресурсов, в том числе более 69 млрд руб. на инвестиционные цели. Было профинансировано 28 инвестиционных проектов.









"AK&M" от 07.06.2019