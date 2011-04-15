Дайджест газеты "Ведомости" от 10 июня 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 июня 2019 года.





КОМПЕНСАЦИИ НЕФТЯНИКАМ ЗА ПОСТАВКИ ТОПЛИВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ВЫРАСТУТ



НО ЗА ЧЕЙ СЧЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ - ЧИНОВНИКИ ПОКА НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ



С 1 июля заработает новая формула компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок, рассказал "Ведомостям" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Она будет лучше учитывать возможные колебания цен на нефть, защищая от них розничные цены бензина, объясняет он.





TELE2 ВПЕРВЫЕ ОБОШЛА "МЕГАФОН" ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ АБОНЕНТА

ОПЕРАТОР ПОСТЕПЕННО УХОДИТ ОТ МОДЕЛИ ДИСКАУНТЕРА, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ



По итогам I квартала 2019 г. "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2) впервые вошел в тройку федеральных сотовых операторов по размеру среднемесячного счета абонента в России (ARPU). Соответствующие расчеты представили аналитики AC&M Consulting и "ТМТ консалтинга".



По подсчетам AC&M, средний ARPU Tele2 в январе - марте достиг 293 руб., тогда как у "Мегафона" этот показатель составил 288 руб.; данные "ТМТ консалтинга" - 291 и 288 руб. соответственно. Средний чек абонента Tele2 вырос на 10%, а у "Мегафона" - только на 3%, уточнил гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов. Представитель Tele2 Ольга Галушина согласна с оценкой аналитиков AC&M.





КАК ШУВАЛОВ ЗА ГОД ИЗМЕНИЛ ВЭБ

ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ У ГОСБАНКА ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ НЕ ТОЛЬКО НА ЗАТЫКАНИЕ ДЫР, НО И НА ИНВЕСТИЦИИ





"Мы все тут товарищи, но вы все делаете неправильно!" - выговаривал как-то Игорь Шувалов на рабочей группе по нацпроекту "Экспорт" первому вице-премьеру Антону Силуанову. Повисла тишина, все недоуменно переглянулись. Силуанов промолчал, обсуждение продолжилось дальше, рассказывает один из присутствовавших на совещании чиновников. У обоих и раньше случались разногласия, но тогда Шувалов мог себе это позволить по статусу: он был первым вице-премьером, а Силуанов - министром.



Но теперь ситуация другая: после президентских выборов в прошлом году Шувалов ушел из правительства и 24 мая был назначен председателем ВЭБа. Тем не менее он продолжает оставаться одним из самых влиятельных в стране людей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.06.2019