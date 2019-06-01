ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 8 июня, в размере 65.0395 руб. против 65.2340 руб. на 7 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.06.19 - 65.2340 руб.

06.06.19 - 65.1243 руб.

05.06.19 - 65.1614 руб.

04.06.19 - 65.5547 руб.

01.06.19 - 65.3834 руб.









































































































































































































































































"AK&M" от 10.06.2019