Ростех и Роснефть подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества в области воздушного лазерного сканирования

Госкорпорация "Ростех" и ПАО НК "Роснефть" в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества в области воздушного лазерного сканирования и беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении сторон.



Соглашение предусматривает совместную работу над проектом по выполнению воздушного лазерного сканирования на объектах Роснефти, а также созданию специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач компании.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", Уралвагонзавод.



"AK&M" от 10.06.2019