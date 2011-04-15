РЖД, Siemens и Синара заключили договор на поставку и техобслуживание 13 поездов "Сапсан"

ОАО "РЖД", компания Сименс АГ и АО Группа Синара в рамках Петербургского международного экономического форума заключили договор на поставку и техническое обслуживание 13 поездов "Сапсан". Об этом говорится в сообщении сторон.



Согласно договору компания "Сименс Мобилити Гмбх" и АО "Группа Синара" обязуются поставить РЖД в период с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных составов высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Общая стоимость контракта на поставку - 513.5 млн евро. Компания "Сименс АГ" обеспечит техническое обслуживание и ремонт данного подвижного состава в течение всего его срока службы (30 лет). Стоимость дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание 13 десятивагонных поездов "Сапсан" составляет 583.1 млн евро.



Сегодня ОАО "РЖД" эксплуатирует 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", их количество уже не позволяет удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров на перевозки. Так, объем перевозок поездами "Сапсан" в 2018 году составил 5.47 млн пассажиров (+7% к уровню 2017 года). Средняя заполняемость "Сапсанов" в 2018 году превышала 92%, при этом в пиковые периоды постоянно наблюдается дефицит мест (заполняемость свыше 110% с учетом промежуточных остановок). Приобретение дополнительной партии поездов позволит не только увеличить объем перевозок поездами "Сапсан", удовлетворив растущий спрос без существенного изменения графика движения, но и обеспечит конкурентоспособность холдинга "РЖД".



Эксплуатировать поезда планируется на участках Москва - Санкт-Петербург (число рейсов планируется увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них 9 пар - сдвоенных) и Москва - Нижний Новгород (число рейсов планируется увеличить с одной до 3 пар в сутки).



Напомним, договор на поставку 13 новых десятивагонных поездов "Сапсан" и дополнительное соглашение об их техническом обслуживании подписаны в развитие заключенного на выставке "Иннотранс-2018" в Берлине соглашения о расширении парка высокоскоростных поездов.



В настоящее время в России эксплуатируется 16 высокоскоростных поездов "Сапсан" в 10-ти вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород, со скоростью до 250 км/ч. Поезда разработаны с учетом возможности их эксплуатации в экстремальных погодных условиях, в том числе температурных (от -400 С до +400 С). Они оборудованы российской системой безопасностии демонстрируют высочайший уровень надежности, точности и бесперебойной работы.Сервисное обслуживание составов осуществляется в депо "Металлострой" под Санкт-Петербургом.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



Группа Синара - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.



Siemens AG - один из ведущих производителей электротехники и электроники. В России компания работает с 1853 года. Сотрудничество "Газпрома" и Siemens развивается, в частности, по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология. Siemens AG является единственным участником ООО "Сименс".



"AK&M" от 10.06.2019