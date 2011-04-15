Ростуризм и Яндекс заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральное агентство по туризму и Яндекс заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание благоприятных условий для развития туризма, популяризацию исторического и культурного наследия страны, повышение туристической привлекательности России и увеличение турпотока за счёт эффективного использования интернет-технологий. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



Соглашение было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума главой ведомства Зариной Догузовой и генеральным директором Яндекс.Такси Даниилом Шулейко.



Взаимодействие сторон будет направлено на реализацию совместных проектов, целью которых станет продвижение России как страны, благоприятной для туризма.



В рамках подписанного соглашения Ростуризм и Яндекс (в лице Яндекс.Такси) рассмотрят механизмы по поддержке туристов, пострадавших от недобросовестных туроператоров и авиакомпаний. Речь идет о помощи путешественникам, которые попали в трудную ситуацию из-за банкротства туроператора, отмены или переноса авиарейса. Яндекс.Такси планирует оказывать пострадавшим туристам помощь c заказом транспорта в тех странах, где работают сервисы Яндекс.Такси и Yango, а также помогать с проездом из аэропорта домой по прилёту.



Стороны также договорились о поддержке наиболее популярных и перспективных туристических направлений в России. Для этого Яндекс.Такси будет устанавливать информационные стеллы в зонах посадки такси, чтобы люди знали, где следует ждать машину. Кроме того, на популярных туристических направлениях будет расширяться партнёрская сеть - для того, чтобы путешественникам было удобно совершить на такси вояж к отдалённым достопримечательностям и обратно.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд руб. ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2019 года выросла на 69% до 3.124 млрд руб. ($48.3 млн) с 1.851 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка выросла на 40% до 37.3 млрд руб. ($576 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5.4 млрд руб. ($84 млн) и увеличилась на 36%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос на 40% до 10.8 млрд руб. ($166.3 млн).



"AK&M" от 10.06.2019