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10/06/2019
11:43

Россия и Германия подписали декларацию по повышению производительности труда

Россия и Германия подписали декларацию по повышению производительности труда, говорится в сообщении МЭР РФ.

Церемония подписания состоялась по итогам сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей". Стороны обсудили, как международный опыт может быть использован для повышения производительности труда российских предприятий в условиях глобализации мировой экономики.

Документ закрепляет намерения расширять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.

Страны планируют сотрудничать в области производительности труда путём обмена опытом и лучшими практиками, информацией о нормативно-правовой базе в данной сфере. Россия и Германия также будут содействовать подготовке и повышению квалификации сотрудников, успешным инициативам предприятий и совместной организации ознакомительных поездок российских экспертов в Германию.


"AK&M" от 10.06.2019
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