Россия и Германия подписали декларацию по повышению производительности труда, говорится в сообщении МЭР РФ.



Церемония подписания состоялась по итогам сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей". Стороны обсудили, как международный опыт может быть использован для повышения производительности труда российских предприятий в условиях глобализации мировой экономики.



Документ закрепляет намерения расширять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.



Страны планируют сотрудничать в области производительности труда путём обмена опытом и лучшими практиками, информацией о нормативно-правовой базе в данной сфере. Россия и Германия также будут содействовать подготовке и повышению квалификации сотрудников, успешным инициативам предприятий и совместной организации ознакомительных поездок российских экспертов в Германию.





"AK&M" от 10.06.2019