Минкомсвязь изучит безопасность интернета вещей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оценит интернет вещей и других киберфизических систем на устойчивость к угрозам информационной безопасности. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении министерства.



"В 2019 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика" мы проводим большое исследование, связанное с анализом и оценкой адекватности возникающим рискам всех стандартов киберфизических систем, включая интернет вещей, и по итогам выработаем требования и методики проверки соответствия, в том числе с учетом требований законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры", - рассказал А.Соколов, выступая на сессии "Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике".



По его словам, цифровая трансформация энергетики, создание "умных" сетей, внедрение интернета вещей не только принесет плюсы самой энергетике, но и поспособствует созданию новых программных продуктов, ИТ-платформ и в целом придаст импульс цифровой экономике. Интернет вещей позволит собирать, анализировать данные и принимать решения на их основе практически в режиме реального времени.





"AK&M" от 10.06.2019