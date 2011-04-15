РФПИ и CIC инвестируют в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) инвестируют в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда с целевым объёмом капитала в $1 млрд. Об этом говорится в сообщении сторон.



Соответствующие документы были подписаны Министерством экономического развития РФ и Министерством науки и техники КНР в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.



В 2012 году РФПИ и CIC создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который с учетом средств партнеров проинвестировал свыше $7 млрд в более чем 30 проектов. РКИФ за время своего существования стал ключевым связующим звеном в развитии инвестиционного взаимодействия между РФ и КНР.



Участие в создании Российско-китайского научно-технического инновационного фонда соответствует стратегии РФПИ в привлечении зарубежных партнеров к созданию и развитию экосистемы технологического инвестирования в России и базируется на успешном опыте РФПИ с запуском совместных инвестиционных платформ с китайскими партнерами.



Российско-китайский научно-технический инновационный фондсоздается для поддержки проектов, направленных на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики России и Китая с акцентом на рыночную коммерциализацию. Фонд позволит акцентировать внимание на растущих возможностях технологического обмена между Россией и Китаем и развитие трансграничных инновационных проектов, реализуемых китайскими и российскими предприятиями.



РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в 2011 году для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. РФПИ выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания РФПИ расположена в Москве.



"AK&M" от 10.06.2019