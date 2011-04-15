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10/06/2019
12:58

РФПИ и партнёры инвестируют в "Байконур" $87 млн

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в партнёрстве с ближневосточными инвесторами, АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и при поддержке госкорпорации "Роскосмос" объявил об инвестициях в размере $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома "Байконур". Об этом говорится в сообщении сторон.

Соответствующие документы были подписаны сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проектом предусмотрена модернизация пусковой площадки N 1 космодрома ("Гагаринский Старт") и её дальнейшая эксплуатация для запуска ракет-носителей семейства "Союз-2".

Инвестиции РФПИ и партнёров позволят обновить наземную инфраструктуру крупнейшего космодрома в мире, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать лучшие отечественные космические технологии.

Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

АО "Главкосмос Пусковые Услуги" является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать и реализовывать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в 2011 году для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. РФПИ выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания РФПИ расположена в Москве.

"AK&M" от 10.06.2019
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