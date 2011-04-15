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10/06/2019
14:26

РФПИ и ВЭБ.РФ договорились о сотрудничестве с FinEx

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и госкорпорация ВЭБ.РФ договорились о сотрудничестве в области совместной реализации и развития проекта автоматизированного управления активами (робо-эдвайзинг) и развития биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) с международной инвестиционной группой FinEx. Об этом говорится в сообщении сторон.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Договорённости предусматривают возможность вхождения РФПИ с соинвесторами и ВЭБ.РФ в капитал проекта Robo+ETF в совокупном размере до 1 млрд руб., а также реализацию маркетинговых и образовательных программ, нацеленных на популяризацию робо-эдвайзинга среди частных и институциональных инвесторов в России и за её пределами.

Проект Robo+ETF реализуется FinEx с 2012 года и включает платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и первый в России сервис по автоматическому управлению благосостоянием (робо-эдвайзер). К настоящему моменту на Московской Бирже обращается 14 фондов на различные типы активов от страновых индексов акций до золота и облигаций.

Международная финансовая группа FinEx с офисами в Лондоне и Москве создана в 2004 году. С тех пор Группа реализовывает различные инвестиционные продукты и решения на базе своей инфраструктуры. Головная компания FinEx Investment Management LLP расположена в Лондоне (Великобритания). В настоящее время Группа FinEx объединяет платформу автоматического управления активами (робо-эдвайзинг), биржевые инвестиционные фонды для неограниченного круга инвесторов (FinEx ETF), фонды прямых инвестиций (private equity) и бизнес по управлению благосостоянием состоятельных инвесторов.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, Моногороды РФ.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в 2011 году для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. РФПИ выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания РФПИ расположена в Москве.

"AK&M" от 10.06.2019
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