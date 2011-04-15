Авиакомпании в начале лета открыли из Симферополя новые рейсы почти в 40 городов

Восемь авиакомпаний в течение недели с 30 мая по 5 июня 2019 года открыли прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Симферополь почти в 40 городов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



С разной частотой новые рейсы будут выполняться до сентября-октября 2019 года.



С начала лета новые рейсы запустили авиакомпании "Аэрофлот", "Руслайн", "Азимут", "Ямал", Nordwind, Red Wings, Pegas и Smartavia. В большинство городов перелёты возобновились впервые с прошлого года, а часть рейсов появилась уже на действующих направлениях. Прямые рейсы в Элисту и Саранск из аэропорта Симферополь ранее не осуществлялись.



В связи с открытием новых рейсов частота полётов из аэропорта Симферополь выросла на треть. В мае аэропорт в среднем обслуживал 50 рейсов в сутки. С начала июня общее количество принятых и отправленных самолётов превысило 80, а пассажиропоток составил около 18 тыс. человек в сутки. При этом прибывших пассажиров в начале лета приблизительно в два раза больше вылетающих.



По состоянию на 5 июня 2019, рейсы из аэропорта Симферополь выполняют 15 авиакомпаний по 55 направлениям. В этом месяце к ним прибавится ещё два авиаперевозчика.



За первые пять месяцев 2019 года Международный аэропорт Симферополь обслужил 1.253 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в прошлом году. За этот период через аэропорт было отправлено 600 тыс. пассажиров и принято - 653 тыс. пассажиров. С января по июнь 2019 года аэропорт обслужил 4526 регулярных рейсов, что на 3.6% больше, чем в 2018 году.



Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объёму перевезенных пассажиров. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн. пассажиров. В 2018 году Международный аэропорт Симферополь обладал самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях, пассажиропоток составил 5.1 млн. человек. С 16 апреля 2018 года рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе, построенном за 32 млрд руб. частных инвестиций.



"AK&M" от 10.06.2019