BMW отзывает 315 автомобилей X7 в РФ

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает автомобили BMW X7 (G07). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат 315 автомобилей BMW X7 (G07), реализованных с апреля по май 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена проверка головных подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 10.06.2019