В Великобритании до 23 июля ожидается забастовка сотрудников LTN

В Великобритании до 23 июля 2019 года ожидается забастовка сотрудников службы безопасности аэропорта Лондон Лутон (LTN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются отмена и задержки рейсов; увеличенные интервалы ожидания на контроле безопасности и документов.



Лондонский Аэропорт Лутон англ. London Luton Airport (LTN, EGGW, первоначальное название Международный аэропорт Лутон англ. Luton InternationalAirport) - международный аэропорт, находящийся на окраине города Лутон, Бедфордшир, Англия в 48 км к северу от Лондона.





"AK&M" от 10.06.2019