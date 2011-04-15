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10/06/2019
13:03

На берегу Калининградского морского канала построят теплоэлектростанцию

На берегу Калининградского морского канала построят теплоэлектростанцию. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая изучила повторно представленные проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Приморской теплоэлектростанции в Калиниградской области.

По итогам рассмотрения эксперты выдали положительное заключение.

Приморская теплоэлектростанция строится для обеспечения населения и промышленных предприятий развивающихся районов Калининградской области электрической энергией. Реализация проекта позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы и снизить энерготехнологическую зависимость от поставок природного газа.

Проектной документацией предусмотрен поэтапный ввод трёх энергоблоков с конденсационными паровыми турбинами мощностью 65 МВт. Суммарная установленная мощность электростанции по завершении строительства достигнет 195 МВт. Расчётный период её эксплуатации - не менее сорока лет.

Работы пройдут в четыре этапа. На первом будут введены первый из трёх энергоблоков, а также все вспомогательные общестанционные системы и сооружения, которые будут построены одновременно с энергоблоком. Второй и третий энергоблоки будут введены в ходе следующих двух этапов.

На завершающей стадии строительства планируется ввод объектов транспортной инфраструктуры и благоустройство территории.

Для Приморской ТЭС предусмотрены поставки теплоэнергетического оборудования российского производства, в том числе паровых турбин и энергетических пылеугольных котлов. Основным топливом для них станет каменный уголь с кузбасского разреза, вспомогательным - мазут.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство железнодорожной станции необщего пользования "Приморская ТЭС", необходимой для приема угля и прочих грузов, поступающих на теплоэлектростанцию.

"AK&M" от 10.06.2019
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