Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 10 июня 2019 года.



ПРОКУРАТУРА ПРЕДПРИНИМАЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ

ПО EE МАТЕРИАЛАМ ВОЗБУЖДАЮТ ДЕЛА О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ БИЗНЕСУ



Более ста уголовных дел были возбуждены в прошлом году по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности на основании материалов прокурорских проверок - почти в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов отмечает, что в большинстве случаев уголовное преследование виновных в давлении на бизнес либо прекращается по срокам давности, либо завершается условным наказанием. Сам бизнес-омбудсмен считает, что дальнейшему улучшению ситуации мог бы способствовать возврат прокуратуре ряда процессуальных функций, которых она в свое время была лишена.





НАД АМУРОМ ДЕНЬГИ ХОДЯТ ХМУРО

ВЕТЕРАНЫ КОНФЛИКТА НА ДАМАНСКОМ ОБРАТИЛИСЬ В СУДЫ ЗА ВЫПЛАТАМИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ





Как стало известно "Ъ", участники событий на острове Даманский в марте 1969 года судятся с властями, добиваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла из-за того, что ветеранов боевых действий, в том числе награжденных орденами и медалями, еще в 1980-е годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удостоверения, а сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы, ссылаясь на то, что они не соответствуют положениям указа президента, а сами истцы во время Второй мировой войны еще не родились.





МАСТ-БАНК ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАК УЩЕРБЕН

ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ БАНКИРОВ ВОЗВРАТИЛИ В ПРОКУРАТУРУ



Как стало известно "Ъ", уголовное дело в отношении троих бывших топ-менеджеров скандально известного Маст-банка, которое на протяжении года рассматривал Преображенский суд столицы, возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Суд так и не смог установить, какой именно ущерб следствие вменяет подсудимым. Дело в том, что в обвинительном заключении фигурируют 5,6 млрд руб. ущерба, а допрошенные в суде эксперты заявили, что он составляет 5,8 млрд руб.





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"AK&M" от 10.06.2019