Газпром планирует построить электростанцию в сербском городе Крагуевац

Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров и министр горного дела и энергетики Республики Сербия Александр Антич в рамках Петербургского международного экономического форума - 2019 подписали Соглашение о намерениях по проекту строительства газовых электростанций в Сербии. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В соответствии с документом стороны подтвердили взаимный интерес к реализации проектов строительства на территории Сербии объектов тепло- и электрогенерации, и выразили готовность рассмотреть возможность создания совместной проектной компании "Газпром энергохолдинга" и сербского государственного предприятия, которое будет назначено Правительством Сербии. Основные условия учреждения этой компании будут определены в ходе детальных переговоров. В качестве приоритетного проекта намечено строительство электростанции в городе Крагуевац.



Напомним, в июне 2018 года совет директоров Газпрома утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018-2027 годы. Документ, в частности, предполагает диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки за рубежом.



В настоящее время Группа "Газпром энергохолдинг" совместно с "НИС а.о. Нови Сад" (Группа "Газпром нефть") реализует проект строительства парогазовой теплоэлектростанции (ТЭС) электрической мощностью порядка 200 МВт возле нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево.



Кроме того, 7 марта 2019 года, в ходе мероприятия, посвященного началу строительства ТЭС Панчево, Денис Федоров и Александр Антич подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проектов комбинированной тепло- и электрогенерации на территории Сербии, согласно которому организовали совместную работу по рассмотрению возможностей дальнейшей реализации в Сербии проектов строительства и модернизации электростанций.



ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ое дочернее общество ПАО "Газпром") - специализированная компания по управлению предприятиями Группы "Газпром" в электроэнергетике. Основными производственными организациями "Газпром энергохолдинга" являются ПАО "Мосэнерго", ПАО "ТГК-1", ПАО "ОГК-2" и ПАО "МОЭК".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 10.06.2019