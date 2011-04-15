Законодатели подготовили закон об электронной цифровой подписи, А.Турчак

Законодатели подготовили закон об электронной цифровой подписи. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак в рамках ПМЭФ-2019, говорится в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.



"Самая главная проблема, которую мы видим, как законодатели, - это отсутствие четко сформулированной законодательной базы. У нас уже подготовлен пакет законопроектов, которые будут вноситься: это закон об электронной цифровой подписи, это цифровые профили и электронная трудовая книжка", - сказал А.Турчак.



"AK&M" от 10.06.2019