Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/06/2019
12:48

Граждане РФ должны получать все цифровые сервисы вне зависимости от региона, М.Паршин

Граждане РФ должны получать все цифровые сервисы вне зависимости от региона. Об этом в рамках ПМЭФ-2019 заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, говорится в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

"Мы должны выровнять ситуацию [в регионах], прежде всего с цифровыми услугами, потому что гражданин вне зависимости от того, где он живёт, имеет право получать все цифровые сервисы. Поэтому мы дадим регионам уже в начале следующего года типовое облачное решение с преднастроенными типовыми услугами, которые позволят с минимальными затратами регионам, у которых реально нет такой возможности, кастомизировать, настраивать свои услуги, предоставлять их качественно как на нашем едином портале, так и на региональных ресурсах", - сказал он.

"AK&M" от 10.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100