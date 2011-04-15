Граждане РФ должны получать все цифровые сервисы вне зависимости от региона, М.Паршин

Граждане РФ должны получать все цифровые сервисы вне зависимости от региона. Об этом в рамках ПМЭФ-2019 заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, говорится в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.



"Мы должны выровнять ситуацию [в регионах], прежде всего с цифровыми услугами, потому что гражданин вне зависимости от того, где он живёт, имеет право получать все цифровые сервисы. Поэтому мы дадим регионам уже в начале следующего года типовое облачное решение с преднастроенными типовыми услугами, которые позволят с минимальными затратами регионам, у которых реально нет такой возможности, кастомизировать, настраивать свои услуги, предоставлять их качественно как на нашем едином портале, так и на региональных ресурсах", - сказал он.



"AK&M" от 10.06.2019