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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 11 июня в размере 64.7919 руб. против 65.0395 руб. на 8 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
08.06.19 - 65.0395 руб.
07.06.19 - 65.2340 руб.
06.06.19 - 65.1243 руб.
05.06.19 - 65.1614 руб.
04.06.19 - 65.5547 руб.
"AK&M" от 10.06.2019