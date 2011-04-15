Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июня

Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.1470

1 Азербайджанский манат 38.1915

100 Армянских драмов 13.5265

1 Белорусский рубль 31.0618

1 Болгарский лев 37.4390

1 Бразильский реал 16.7088

100 Венгерских форинтов 22.8785

1000 Вон Республики Корея 54.6407

10 Гонконгских долларов 82.6143

10 Датских крон 98.0462

1 Доллар США 64.7919

1 Евро 73.2148

100 Индийских рупий 93.1835

100 Казахстанских тенге 16.9004

1 Канадский доллар 48.8443

100 Киргизских сомов 92.5665

10 Китайских юаней 93.4570

10 Молдавских леев 35.8461

1 Новый туркменский манат 18.5385

10 Норвежских крон 74.8909

1 Польский злотый 17.1775

1 Румынский лей 15.5146

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6338

1 Сингапурский доллар 47.4006

10 Таджикских сомони 68.6231

1 Турецкая лира 11.1198

10000 Узбекских сумов 76.1312

10 Украинских гривен 24.5784

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4088

10 Чешских крон 28.5956

10 Шведских крон 68.6959

1 Швейцарский франк 65.4199

10 Южноафриканских рэндов 43.5948

100 Японских иен 59.6363

"AK&M" от 10.06.2019