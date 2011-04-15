Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июня

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Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.1470
1 Азербайджанский манат 38.1915
100 Армянских драмов 13.5265
1 Белорусский рубль 31.0618
1 Болгарский лев 37.4390
1 Бразильский реал 16.7088
100 Венгерских форинтов 22.8785
1000 Вон Республики Корея 54.6407
10 Гонконгских долларов 82.6143
10 Датских крон 98.0462
1 Доллар США 64.7919
1 Евро 73.2148
100 Индийских рупий 93.1835
100 Казахстанских тенге 16.9004
1 Канадский доллар 48.8443
100 Киргизских сомов 92.5665
10 Китайских юаней 93.4570
10 Молдавских леев 35.8461
1 Новый туркменский манат 18.5385
10 Норвежских крон 74.8909
1 Польский злотый 17.1775
1 Румынский лей 15.5146
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6338
1 Сингапурский доллар 47.4006
10 Таджикских сомони 68.6231
1 Турецкая лира 11.1198
10000 Узбекских сумов 76.1312
10 Украинских гривен 24.5784
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4088
10 Чешских крон 28.5956
10 Шведских крон 68.6959
1 Швейцарский франк 65.4199
10 Южноафриканских рэндов 43.5948
100 Японских иен 59.6363
"AK&M" от 10.06.2019