Банк России на 11 июня понизил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 73.2148 руб., курс доллара США - почти на 25 копеек до 64.7919 руб.

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Банк России на 11 июня понизил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 73.2148 руб. с 73.2605 руб., курс доллара США - почти на 25 копеек до 64.7919 руб. с 65.0395 руб. 8 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 11 июня уменьшилась почти на 16 копеек (-0.23%) до 68.5822 руб. с 68.7389 руб. 8 июня.
"AK&M" от 10.06.2019