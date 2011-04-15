НОВАТЭК и CNOOC подписали договор купли-продажи доли в проекте "Арктик СПГ 2"

ПАО "НОВАТЭК" и CNOOC Ltd. в рамках Петербургского международного экономического форума подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2". Об этом говорится в сообщении сторон.



Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в РФ и КНР.



Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 7981 млн баррелей нефтяного эквивалента. По российской классификации запасы месторождения составили 13835 млн баррелей нефтяного эквивалента.



ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.06.2019