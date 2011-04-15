Новый завод "Нестле" в Вологде начнёт работу в конце июня 2019 года, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области по итогам ХХIII Петербургского международного экономического форума, где состоялось подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве между "Нестле Россия" и правительством региона в части локализации производства детских молочных смесей в областном центре.



В 2017 "Нестле" объявила о начале строительства нового завода завершающего цикла по производству детских смесей в Вологде, размер инвестиций в который составил более 1.9 млрд руб. В настоящее время строительство находится в завершающей стадии.



В мае 2019 года инвестиционный совет при губернаторе Вологодской области рекомендовал включить проект в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки. Планируется, что открытие нового производства "Нестле" в Вологде состоится в конце июня.



"Нестле" - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведёт бизнес в 189 странах мира. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов - от Nescafe или Nespresso, до БонПари и Быстров. Штаб-квартира "Нестле" находится в городе Веве (Швейцария).



"AK&M" от 10.06.2019