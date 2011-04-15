Курская область заключила 10 соглашений на площадке ПМЭФ-2019

Администрация Курской области за два дня работы Петербургского международного экономического форума заключила 10 значимых для региона соглашений. Об этом сообщила пресс-служба администрации.



Документы о сотрудничестве подписаны с ГК "ЛАНИТ", фондом "Сколково", ГК "Росатом", ПАО "Газпром нефть", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ООО "1С", Министерством спорта РФ, АО "Россельхозбанк" и УК "Содружество", также заключен договор с ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в рамках которого регион получит 62.2 млн руб. на реконструкцию теплосетей в посёлке им. К.Либкнехта.



Закрепленные на ПМЭФ договорённости позволят приступить к строительству в Курской области маслоэкстракционного завода мощностью 1 млн т в год и стоимостью 20 млрд руб. Также в рамках соглашений предусмотрены поставки в регион современных битумных и смазочных материалов, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах и цифровизации области. Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению благоприятных условий для укрепления научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества.



В ходе форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт провёл переговоры с исполнительным директором АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Ильей Ковалевым, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко, а также с генеральным директором АО "Сбербанк Лизинг" Вячеславом Спировым. В рамках этих встреч стороны обсудили варианты дальнейшего сотрудничества.



Также Роман Старовойт принял участие в деловом завтраке Сбербанка "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором дискуссии выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Участники мероприятия обсудили проблемы и перспективы реализации национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития к 2024 году.



Вопросам реализации национальных проектов было посвящено и заседание консультативной комиссии Государственного совета. В его рамках принят ряд решений, которые помогут регионам быстрее и эффективнее реализовать нацпроекты.



"AK&M" от 10.06.2019