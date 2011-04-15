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10/06/2019
14:50

Ингосстрах выплатил возмещение в связи с навалом судна Wadi Alarish на контейнеровоз с грузом в порту Египта

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более $800 тыc. в связи со столкновением судна Wadi Alarish с контейнеровозом в порту Александрия (Египет). Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Ответственность судовладельца Wadi Alarish была застрахована в Ингосстрахе с общим лимитом $500 млн.

Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя от многочисленных рисков, включая риски ответственности при столкновении с другими судами, а также за повреждение и утрату имущества третьих лиц. Договор был заключен сроком на 1 год.

Инцидент произошёл 26 сентября 2018 года во время постановки судна Wadi Alarish к причалу. Застрахованный сухогруз совершил навал на пришвартованный к причалу контейнеровоз с грузом. В результате оба судна и портовый причал получили серьезные повреждения. Для защиты интересов страхователя были незамедлительно привлечены сюрвейеры и P&I корреспонденты страховщика в Египте. Был проведён ряд успешных переговоров с портовыми властями и заявителями претензий, в результате которых было достигнуто внесудебное урегулирование всех заявленных требований, а застрахованное судно отпущено без каких-либо задержек. Ингосстрах произвёл оплату ущерба в размере более $800 тыс. напрямую потерпевшей стороне.

Ингосстрах занимается морским страхованием с 1947 года и входит в число мировых страховщиков, которые предлагают клиентам полный спектр программ морского страхования: каско судов, страхование ответственности судовладельцев и фрахтователей, а также правозащитное страхование.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 10.06.2019
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