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10/06/2019
15:21

Строительство Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе начнётся в ближайшее время

Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе начнётся в ближайшее время, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Подрядная организация определена. Единственным участником открытого конкурса в электронной форме стало ПАО "Мостотрест", которое обязуется выполнить строительство за 10.819 млрд руб.", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, всего здесь предстоит построить и реконструировать более 4.8 км дорог, в их числе: эстакады основного хода Северо-Восточной хорды; эстакада на левоповоротном съезде с Проспекта Мира в сторону центра по СВХ в сторону Открытого шоссе; три эстакады на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. Кроме того, реконструируют два подземных перехода на Проспекте Мира, 222 и Ярославском шоссе, 2.

Завершить строительство участка дороги планируется в 2022 году.

Напомним, Северо-Восточная хорда пройдёт от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.

Она соединит крупные автомагистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.


"AK&M" от 10.06.2019
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