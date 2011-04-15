Строительство Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе начнётся в ближайшее время

Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе начнётся в ближайшее время, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Подрядная организация определена. Единственным участником открытого конкурса в электронной форме стало ПАО "Мостотрест", которое обязуется выполнить строительство за 10.819 млрд руб.", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, всего здесь предстоит построить и реконструировать более 4.8 км дорог, в их числе: эстакады основного хода Северо-Восточной хорды; эстакада на левоповоротном съезде с Проспекта Мира в сторону центра по СВХ в сторону Открытого шоссе; три эстакады на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. Кроме того, реконструируют два подземных перехода на Проспекте Мира, 222 и Ярославском шоссе, 2.



Завершить строительство участка дороги планируется в 2022 году.



Напомним, Северо-Восточная хорда пройдёт от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.



Она соединит крупные автомагистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.





"AK&M" от 10.06.2019