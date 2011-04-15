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10/06/2019
15:14

Москва избавилась от 21 долгостроя с начала года, С.Лёвкин

Москва избавилась от 21 долгостроя с начала года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Три объекта ввели в эксплуатацию, по восьми выданы разрешения на строительство. По остальным 10 адресам работы либо не были начаты, либо уже убраны конструкции и территория благоустроена", - сказал С.Лёвкин.

По его словам, большинство ликвидированных долгостроев - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, например, коллекторы или гаражи. Работы проведены с участием государственных заказчиков и профильных сетевых компаний.

Сейчас меньше всего долгостроев насчитывается в Зеленограде - девять. В Юго-Восточном и Северо-Западном округах осталось по 10. Больше всего долгостроев расположено в центре столицы - 42. В Западном и Юго-Западном округах насчитывается по 33 и 32 объекта.

"Сегодня в Москве остается 240 незавершенных строек. Ликвидацией долгостроев занимается Оперативная группа, обеспечивающая взаимодействие застройщиков, городских и федеральных структур. Она была создана по поручению мэра столицы Сергея Собянина в 2011 году. За это время список долгостроев, насчитывающий 710 объектов, сократился на 470", - подчеркнул С.Лёвкин.

Он добавил, что в работе у специалистов оперативной группы находится 73 объекта городского заказа, 138 инвестиционных и 29 федеральных.

"AK&M" от 10.06.2019
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