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10/06/2019
15:12

В Москве построят два новых завода

Два новых завода построят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

Глава города и генеральный директор ООО "ААТ" Максим Кондратьев подписали специальный инвестиционный контракт по строительству завода по производству штамповочных изделий из листовой стали.

Также специальный инвестконтракт по созданию производства продуктов для здорового образа жизни подписали мэр Сергей Собянин и генеральный директор ООО "Новапродукт АГ" Александр Нижегородов.

Документы были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 6 по 8 июня. Его главная тема: "Формируя повестку устойчивого развития".


"AK&M" от 10.06.2019
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