В Новой Москве проложат более 300 км газопровода к 2030 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Реализация столь масштабного проекта будет финансироваться как в рамках городской Адресной инвестиционной программы, так и за счёт инвесторов", - сказал В.Жидкин.



По его словам, на новую газопроводную сеть планируется потратить около 17 млрд руб. "При этом около 90 млн уже выделили на газификацию домов в СНТ", - отметил руководитель департамента.



В.Жидкин добавил, что важный аспект эксплуатации систем газоснабжения - безопасность. "Разработаны новые нормативы обеспечения безопасности при прокладке газовых трубопроводов по территории Новой Москвы, сформированы требования к эксплуатации объектов магистральных газопроводов в границах населённых пунктов", - пояснил он.



"AK&M" от 10.06.2019