"Магнит" откроет в Карелии 55 магазинов

"Магнит" на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с правительством Республики Карелии о развитии розничной сети. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, "Магнит" в течение 2019-2020 годов намерен открыть 55 новых магазинов. Это позволит создать около 400 новых рабочих мест. Кроме того, компания продолжит работать с местными производителями, продукция которых будет представлена в "Фермерских уголках".



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 52.2% до 3.543 млрд руб. с 7.409 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.1% до 318.984 млрд руб. с 289.69 млрд руб. Показатель EBITDA составил 19.143 млрд руб. против 20.48 млрд руб. (-6.5%).



Компания открыла (net) 875 магазинов (482 магазина у дома и 393 магазина дрогери) по сравнению с 277 магазинами (158 магазинов у дома, 1 супермаркет и 118 магазинов дрогери), открытыми годом ранее. Увеличение количества открытий магазинов год к году связано с изменением календаризации открытий в течение года. Общее количество магазинов сети составило 19223 магазина по состоянию на конец I квартала 2019 года. В течение квартала компания выполнила редизайн 518 магазинов у дома и 182 магазинов дрогери (в сравнении со 150 магазинами у дома и 10 магазинами дрогери годом ранее).





"AK&M" от 10.06.2019