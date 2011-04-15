НОВАТЭК, Total, Siemens и Зарубежнефть подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме

ПАО "НОВАТЭК", Total Gas & Power Business Services S.A.S, Siemens Aktiengesellschaft и АО "Зарубежнефть" подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме. Об этом говорится в сообщении сторон по итогам ПМЭФ 2019.



Меморандум предусматривает развитие интегрированного проекта электрогенерации с использованием сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнаме.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.



"AK&M" от 10.06.2019