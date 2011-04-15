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10/06/2019
16:34

Росгеология и АЛРОСА подписали соглашение о сотрудничестве

Росгеология и АЛРОСА заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении сторон.

Стороны договорились о взаимодействии и координации деятельности с целью укрепления и развития взаимовыгодных отношений при реализации текущих и перспективных геологоразведочных проектов, в том числе при геологическом изучении недр на алмазы.

Партнёры намереваются создать совместный коллегиальный орган - Геолого-технический совет АО "Росгеология" и ПАО АК "АЛРОСА".

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология создана по указу президента Российской Федерации от 15 июля 2011 года на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.

"AK&M" от 10.06.2019
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