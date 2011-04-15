В.Путин утвердил изменения в порядок применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации". Об этом сообщила ФНС России.



В соответствии с документом ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не применять ККТ, если услуги этих организаций, а также коммунальные услуги были оплачены в безналичной форме.



От использования онлайн-касс также освобождаются образовательные организации, учреждения культуры, медицинские организации и физкультурно-спортивные организации, если все платежи безналичные.



В сфере транспорта при продаже проездных билетов водителями и кондукторами предлагается на билете печатать уникальную ссылку или код, по которому клиент на следующий день сможет получить свой чек.



Разрешается использовать "облачные" кассы в сфере курьерской доставки и другой мобильной торговли, транспорта и других услуг, оказываемых вне торговых точек (услуги на дому: маникюр, стрижка от салона). В таких случаях пользователи ККТ вместо выдачи кассового чека вправе ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве (планшет, телефон и так далее).



Кроме того, до 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей без работников. При заключении первого трудового договора ИП должен зарегистрировать кассу в течение 30 дней. Кроме того, отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары собственного производства (кондитеры, художники, портные итак далее) или лично оказывает услуги, например, дает консультации или ведет онлайн-семинары.



"AK&M" от 10.06.2019