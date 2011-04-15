РЖД завершат капремонт вокзала Тында к 45-летию БАМа

Капитальный ремонт и первый этап технического обновления вокзала Тында будут завершены к празднованию 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое отмечается 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Сумма инвестиций составляет около 160 млн руб.

До конца июня на вокзале будет обновлен фасад и система освещения, произведут замену окон и дверей, завершат ремонт кровли и островной пассажирской платформы, а привокзальная территория будет благоустроена.



В рамках первого этапа технического перевооружения вокзала установлены 3 новых динамических информационных табло и система "электронной очереди". Также будет модернизирована система безопасности, появится новое досмотровое оборудование.



До конца 2019 года на втором этапе обновления на вокзале установят мультимедийные терминалы для зарядки мобильных устройств, а также внедрят автоматическую систему информирования пассажиров о движении поездов. Система получает данные напрямую от служб РЖД, после чего сразу выводит их на табло и запускает записанные голосовые объявления. Диктор озвучивает только оперативные объявления об экстренных изменениях в графике движения.



Вокзал Тында был построен в 1986 году. Здание имеет сложную форму, изображающую силуэт лебедя. В центре вокзала находятся две башни высотой 48 м, соединённые на последних этажах помещением, в котором работают дежурные по станции.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 10.06.2019