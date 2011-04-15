Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 июня 2019 года.



ПРЕТЕНЗИИ ПУСТИЛИ ПО ТРУБЕ

"РОСНЕФТЬ" ТОРОПИТ "ТРАНСНЕФТЬ" С КОМПЕНСАЦИЯМИ ЗА ДИХЛОРЭТАН



Как стало известно "Ъ", "Роснефть" просит правительство заставить "Транснефть" уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". "Роснефть" получила претензии от "Белнефтехима" на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от "Транснефти" гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это "попытками заработать на компенсациях". По данным "Ъ", на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идет, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.





"ОЗНАКОМИВШИСЬ С СОДЕРЖИМЫМ КОНВЕРТА, МЫ С УДИВЛЕНИЕМ УВИДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕМПАРТИИ"



ДМИТРИЙ КОЗАК РАССКАЗАЛ "Ъ", ЧТО МОСКВЕ ПРЕДЛАГАЛ МОЛДАВСКИЙ ОЛИГАРХ ВЛАДИМИР ПЛАХОТНЮК





Кризис в Молдавии, где из-за нежелания лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка отказаться от контроля над госинститутами в пользу недавно сформированного правительства возникло двоевластие, оказался в центре внимания России, ЕС и США. Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющего спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев попросил господина Козака прояснить позицию Москвы на молдавском направлении и прокомментировать обвинения господина Плахотнюка в том, что Россия предлагала ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики.





"МЫ ОЖИДАЕМ ПОЯВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМОВ КРУПНЫХ ИГРОКОВ"

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ДОРОЖНЫХ КАРТ" ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ





Нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает поддержку развития сквозных цифровых технологий, по каждой из них должна быть утверждена "дорожная карта". Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью "Ъ" рассказал, почему ряд карт был отправлен на доработку, и поделился планами по участию госкомпаний и крупного бизнеса в их реализации.





ПОЛКОВНИК НЕ СДАЛ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ НАЗНАЧЕНИИ В МВД



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. По версии следствия, полковник собирался дать взятку в размере $6 млн за свое назначение министром внутренних дел республики. В предполагаемой схеме было задействовано несколько посредников, один из которых и дал показания на Магомеда Хизриева, впоследствии выступив свидетелем обвинения еще по целому ряду резонансных дел. Защита полковника отмечает, что он в принципе не мог претендовать на должность, поскольку не был включен в соответствующий кадровый резерв.





"ГАЗПРОМ" РАСШИРЯЕТСЯ В ОХОТСКОМ МОРЕ

КОМПАНИИ ДАДУТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ЦЕНТРАЛЬНО-ПОГРАНИЧНЫЙ УЧАСТОК



В условиях моратория на выдачу участков на арктическом шельфе РФ "Газпром" расширяет присутствие на морских участках Сахалина. Как выяснил "Ъ", газовой компании выдадут лицензию на малоизученный Центрально-Пограничный участок, который входит в проект "Сахалин-6" с ресурсной базой 600 млн тонн и 190 млрд кубометров газа. По данным "Ъ", лицензия может быть интересна осваивающей месторождения "Сахалина-3" "Газпром нефти". Однако на новом участке "Газпрома" еще надо провести разведку, причем сам проект "Сахалин-6" уже разочаровал как минимум "Роснефть" в начале 2000-х годов.





АУДИТОРЫ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

ПРОФИЛЬНЫЕ СРО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О СЛИЯНИИ



Две оставшиеся на рынке саморегулируемые аудиторские организации приняли решение об объединении, так как не могут больше искусственно поддерживать завышенные критерии по численности требования закона. Планируется, что переход в единую СРО будет завершен до конца года и будет максимально комфортным для участников рынка. Однако участники рынка настороженно относятся к данной инициативе, вспоминая прежние неудачные опыты подобных объединений.





"РОСТЕЛЕКОМ" ПРИМЕТ ОБЪЕКТЫ

ОПЕРАТОР ВЫИГРАЛ БОЛЬШИНСТВО КОНКУРСОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СТРУКТУР





По данным "Ъ", подключение к проводному интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах России обойдется государству в 2,75 млрд руб., что более чем в два раза меньше начальной цены в конкурсах. В большинстве регионов проводить интернет будет "Ростелеком", по одному получат "МегаФон" и костромской оператор "Связь-Энерго". Снижение цены неудивительно: операторы еще смогут заработать на этих контрактах, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.06.2019