ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 11 июня, в размере 73.2148 руб. против 73.2605 руб. на 8 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



08.06.19 - 73.2605 руб.

07.06.19 - 73.2708 руб.

06.06.19 - 73.3690 руб.

05.06.19 - 73.4239 руб.

04.06.19 - 73.2180 руб.























































































































"AK&M" от 11.06.2019