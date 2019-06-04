ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 июня, в размере 64.7919 руб. против 65.0395 руб. на 8 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.06.19 - 65.0395 руб.

07.06.19 - 65.2340 руб.

06.06.19 - 65.1243 руб.

05.06.19 - 65.1614 руб.

04.06.19 - 65.5547 руб.









































































































































































































































































"AK&M" от 11.06.2019