Угрозы розлива нефтепродуктов в Махачкалинском морском торговом порту нет, МЧС

Угрозы розлива нефтепродуктов в Махачкалинском морском торговом порту нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Дагестан.



Сегодня, 11 июня, в 04:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Шло сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводилась проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечены 57 человек и 15 единиц техники.





"AK&M" от 11.06.2019