Метро готово к работе в условиях повышенной температуры воздуха в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Климатические системы в поездах переведены в летний режим, специалисты планово промывают вентиляционную систему станций и тоннелей. Для дополнительного проветривания станций со входов и выходов сняли вторые вестибюльные двери. На всех станциях уже прошла генеральная уборка, а запасы питьевой воды пополнены.



При каждом заходе поездов в депо метрополитен проверяет климатические системы современных вагонов и вентиляционные системы подвижного состава предыдущих поколений. Кондиционерами оснащены более 2.5 тыс. вагонов - порядка 45% парка поездов. В остальных составах, где кондиционеров нет, вентиляция салона естественная, воздух в салон поступает из тоннеля через специальные воздухозаборные устройства, установленные на крыше вагона. Такая система вентиляции работает при движении поезда в любом направлении. Количество подаваемого воздуха в салон зависит от скорости движения вагона. Уборка и дезинфекция салонов с использованием традиционных обеззараживающих средств также проходит при каждом заезде поезда в депо.



При повышении температуры на станциях пассажирам раздают бутылки с негазированной водой. Список станций, где проходит раздача, составляется на основе данных онлайн-мониторинга температуры воздуха. С начала летнего периода пассажиры получили уже более 7 тыс. бутылок с водой.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 11.06.2019