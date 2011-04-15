"Пулково" в дни ПМЭФ-2019 обслужил 3.222 тыс. рейсов, в том числе 912 взлётно-посадочных операций деловой авиации, что на 9% больше, чем в период ПМЭФ-2018. Об этом сообщила Росавиация.



Пик нагрузки пришёлся на заключительный день форума - 8 июня. В этот день "Пулково" обслужил 704 рейса на прилёт и вылет, в том числе 252 взлёт-посадки самолётов бизнес-авиации.



ПМЭФ-2019 проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года. В период проведения ПМЭФ все службы аэропорта "Пулково" работали в усиленном режиме. На площадке форума работали стойки регистрации на рейсы из "Пулково". Участники могли прямо в "Экспофоруме" зарегистрироваться на вылет, получить посадочный талон и оформить багажные бирки.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.



В январе-апреле 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 5.1 млн человек, что на 13.7% превышает результат за аналогичный период 2018 года.





"AK&M" от 11.06.2019